Val di Vara/Riviera: difficoltà nei servizi pubblici

di Guido Ghersi

La Provincia della Spezia non ha i soldi sufficienti per il trasporto pubblico provinciale, così l’Azienda Trasporto Pubblico (Atp) del Tigullio, ha deciso di tagliare, per il prossimo anno, oltre 24 mila chilometri di corse che, fino ad oggi, collegano parte della Riviera Spezzina, con l’area di Sestri Levante.

La Provincia spezzina dovrebbe versare 56.810,26 euro che però non ha. Dei sette comuni della provincia spezzina interessati al servizio: Levanto, Bonassola, Framura, Deiva Marina, Carro, Maissana e Varese Ligure, solo tre territori della Val di Vara sono stati esclusi dalle riduzioni, poiché non coperti dai servizi delle Ferrovia dello Stato. I tagli riguarderanno Deiva Marina, Framura, Bonassola e Levanto. La riduzione per il 2020 sarà di ben 24.621 chilometri, così suddivisi: Deiva Marina con 9.634 chilometri, Framura con 5034, Bonassola con 7.622 chilometri e Levanto con 2.331 chilometri in meno.

La riduzione del servizio nei citati comuni parte dal 1° gennaio 2020.