Sestri: “Ragazzitralestelle” e la lotta al neuroblastoma

Da Marco Garibaldi “Ragazzitralestelle” riceviamo e pubblichiamo

I Ragazzitralestelle danno voce alla loro passione per la musica ma anche alla solidarietà con un nuovo spettacolo a Sestri Levante presso l’ex convento dell’Annunziata.

Appuntamento sabato 28 dicembre, a partire dalle 20.30, con “Che fantastica storia è la vita”

Storie di emarginazione ed inclusione sociale: un viaggio nella musica italiana attraverso le canzoni dei più grandi cantautori del passato e del presente.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, è nata allo scopo di aiutare i piccoli malati di Neuroblastoma. Si tratta di una forma tumorale molto aggressiva che è tra le prime cause di morte per malattia in età prescolare. Le offerte raccolte durante la serata, organizzata insieme al Civ Sestri Levante Carruggi, Mediaterraneo Servizi e con il patrocinio del comune di Sestri Levante, saranno devolute per sostenere l’associazione italiana per la Lotta al Neuroblastoma.

Saranno ospiti eccezionali della serata Arianna Serra con Andrea Quarantelli ed il gruppo “Le INsolite note”.

Al termine dello spettacolo il Civ Sestri Levante Carruggi offrirà un rinfresco per tutti.

L’ingresso è libero.

https://www.facebook.com/events/1199763566897039/