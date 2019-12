Rugby/ Pro Recco, vittoria col batticuore

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby riceviamo e pubblichiamo

Finale di 2019 al cardiopalma per gli Squali della Tossini Pro Recco Rugby e i loro tifosi: in vantaggio su Parabiago per 18-0 al termine del primo tempo, uno sciagurato inizio di ripresa, con dodici punti subiti nel giro di due minuti e addirittura diciassette in meno di un quarto d’ora, ha riaperto la partita e messo il pallino del gioco nelle mani degli avversari, dopo che la prima frazione era stata un vero monologo biancoceleste. Il 21-20 finale fotografa i due volti della partita e il rischio corso dai padroni di casa nel secondo tempo.

Luca Roden, ancora una volta man of the match, ha tolto le castagne dal fuoco per la sua squadra grazie al suo calcio piazzato nel secondo parziale. Il numero 10 neozelandese ha marcato nell’incontro altri tredici punti, con una meta, una trasformazione e due ulteriori punizioni. L’altra segnatura recchelina porta la firma di Marco Monfrino.

Parabiago, dopo un primo tempo in balia dei padroni di casa, ha dominato la seconda parte dell’incontro, anche grazie alla bella prestazione dell’ex Squalo Matteo Orlandi Arrigoni, seconda linea efficacissimo in touche e nelle sue percussioni.

Questa pur sofferta vittoria, alla luce anche della sconfitta di misura subita dall’Accademia sul campo di Biella, mantiene la Pro Recco al quarto posto e accorcia la parte alta della classifica: la coppia di testa composta da Accademia e Settimo è a +5 e Biella a +3.

La soleggiata domenica di rugby del Carlo Androne ha registrato anche la vittoria dell’U16 (31-7 su Collegno) e la sconfitta della Cadetta (12-28 con Union Riviera).

I campionati osserveranno ora la tradizionale sosta per le festività di Natale e inizio anno e si tornerà in campo domenica 12 gennaio 2020. Alla ripresa, gli Squali saranno attesi dall’ultima partita del girone di andata, ospiti dell’Accademia.

Dalla Pro Recco Rugby tanti auguri di buone Feste a tutti!

Tabellino:

Tossini Pro Recco Rugby-Parabiago Rugby 21-20 (18-0)

Marcatori: Pt: 8′ m. Roden tr. Roden (7-0), 20′ cp Roden (10-0), 27′ m. Monfrino Ma. (15-0), 33′ cp Roden (18-0); st: 4′ m. Castiglioni (18-5), 6′ m. Dell’Acqua tr. Grillotti (18-12), 16′ m. Jannelli (18-17), 24′ cp Roden (21-17), 29′ cp Grillotti (21-20).

PRO RECCO: Gaggero, Romano, Becerra, Torchia, Monfrino Ma., Roden, Prampi (64′ Armijos), Monfrino Mi., Barisone M., Barisone E., Metaliaj, Rosa, Paparone, Noto, Actis (57′ Avignone). Allenatore: McLean

PARABIAGO: Grillotti, Jannelli, Coffaro, Massari, Baudo, Sanchez, Castiglioni, Mikaele, Manuini, Dell’Acqua, Orlandi, Maggioni, Polio Martinez, Beretta (53′ Fulciniti), Deleo (55′ Simioni).

Allenatore: Mamo

Arbitro: Merli. AA1: Gatta AA2: Caprini

Cartellini: 23′ giallo Prampi (Recco)

Calciatori: Roden (Recco) 4/6. Grillotti (Parabiago) 2/4.

Player of the match: Roden (Recco)



Punti in classifica: Pro Recco 4, Parabiago 1.

Serie A, girone 1, giornata VIII

Biella-Accademia 32-29 (5-2)

VII Torino-CUS Genova 43-5 (5-0)

I Centurioni-CUS Torino 0-22 (0-5)

ASR Milano-Alghero 36-26 (5-1)

Pro Recco-Parabiago 21-20 (4-1)



Classifica: Accademia e Settimo 32, Biella 30, Pro Recco 27, CUS Torino 25*, Parabiago 19, ASR Milano 18, CUS Genova* e Alghero 6, I Centurioni 2.