La mareggiata, ormai depotenziata, lascia a Recco uno strascico di danni in zona depuratore. A parte i rifiuti portati dal mare, le onde hanno divelto in parte la pavimentazione e alcune consistenti lastre poste a rifinire un muretto. Stamattina maestranze al lavoro per sgombrare dai detriti il piazzale davanti al depuratore. Se ne deduce che la diga realizzata da Iren andrebbe potenziata.