RASSEGNA STAMPA. Frana, Aurelia interrotta alle Grazie

Parole: breccia (apertura praticata mediante strumenti bellici; conquistare una persona sentimentalmente o con una teoria, un'idea).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: frana alle Grazie ostruisce la galleria, chiusa la via Aurelia; auto contro i detriti, donna ferita. Capodanno: verso il tutto esaurito (Commento. Come per le vacanze pasquali, è così dagli anni del boom economico, i turisti arrivano in Riviera solo dopo il Natale, più numerosi o meno a seconda della stagione sciistica).

Sestri Levante: gallerie di Sant’Anna chiuse per la mareggiata; albergo Miramare allagato. Chiavari: “Alloro avvolto dal fuoco segno di buon auspicio”.

Rapallo: la magia del presepe vivente. Santa Margherita Ligure: fiamme in un appartamento.

Recco: oggi Andrea Bacchetti in concerto.

