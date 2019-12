Rapallo: in funzione da oggi un nuovo ascensore

Dall’ufficio stampa di Rfi riceviamo e pubblichiamo

Attivato oggi nella stazione di Rapallo l’ascensore di collegamento fra il binario due e il sottopassaggio.

Realizzato da Rfi (società del Gruppo Fs Italiane) per un investimento di 350mila euro è in funzione tutti i giorni, 24 ore su 24, l’impianto è dotato di videosorveglianza e citofono d’emergenza. Entrambi i dispositivi di sicurezza sono collegati direttamente alla postazione dedicata all’interno della Sala di Comando e Controllo della circolazione della Liguria, a garanzia di un rapido intervento in caso di necessità.

Si aggiunge così un ulteriore tassello al piano di abbattimento delle barriere architettoniche della stazione di Rapallo, dopo l’attivazione dell’ascensore sul marciapiede sul primo binario e il rifacimento del primo marciapiede con l’inserimento dei percorsi tattili per viaggiatori ipo-vedenti.

Si ricorda che la stazione di Rapallo è inserita nel circuito Sale Blu che garantisce un servizio di assistenza gratuito dedicato alle persone che si muovono su sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione, ai viaggiatori con disabilità visive o uditive ed anche ai clienti anziani e alle donne in gravidanza. Il servizio può essere richiesto, con i previsti preavvisi, al numero verde gratuito 800 906060, al numero unico nazionale 02 323232 raggiungibile da telefono fisso e mobile e dall’estero, utilizzando la App per cellulare “SalaBlu+” installabile sia su dispositivi Android che iOS, oppure inviando una mail all’indirizzo SalaBlu.GENOVA@rfi.it o a una qualsiasi delle 14 Sale Blu. Informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito www.rfi.it