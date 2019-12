Rapallo: comune, scambio di auguri fra amministrazione e dipendenti

Dall’ufficio stampa del comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La sala consiliare del municipio ha ospitato questa mattina la tradizionale cerimonia dello scambio di auguri di Natale tra l’amministrazione comunale e i dipendenti dell’Ente. Presenti per la civica amministrazione il sindaco Carlo Bagnasco, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, gli assessori Franco Parodi e Filippo Lasinio, i consiglieri Andrea Rizzi, Laura Mastrangelo, Daniele Trucco, Salvatore Alongi, Cristina Ardito.

Primo a prendere la parola, il nuovo segretario generale del Comune di Rapallo, Mario Vittorio Canessa, che ha preso il posto di Ettore Monzù, andato in pensione. «Sono emozionato e ringrazio l’amministrazione per l’incarico assegnatomi nella mia città, in cui sono nato e cresciuto» ha sottolineato il nuovo segretario generale, che ha poi ringraziato il predecessore Ettore Monzù e la dirigente Anna Drovandi che ha assunto pro tempore l’incarico nel periodo di transizione.

Sull’obiettivo di rendere l’Ente sempre più efficiente si è incentrata la relazione di Franco Parodi, assessore al Personale: «Ho voluto fortemente questa delega: essendo a mia volta dipendente, anche se nel settore privato, credo di poter capire quelle che sono le problematiche e le necessità vivendole ogni giorno sulla mia pelle – sottolinea Parodi – Cercherò, nel limite del possibile, di venire incontro alle aspettative».

Il sindaco Carlo Bagnasco, ha sottolineato come i dipendenti comunali ha ringraziato sentitamente la macchina comunale per il lavoro svolto nel 2019. «Lo straordinario successo elettorale ottenuto è merito di una stabilità e corte coesione politica che si è trasmessa ai dipendenti, che si sono mostrati sempre capaci e disponibili in quello che è stato uno dei momenti più difficili per la città negli ultimi cento anni – osserva il primo cittadino – Spero in modifiche a livello nazionale affinché i dipendenti siano sempre più gratificati».

Il parroco don Stefano Curotto ha invitato alla riflessione con una preghiera.

In chiusura della cerimonia, la consegna dei riconoscimenti ai dipendenti comunali andati in pensione nel 2019: Corrado Acquapendente, Claudio Aste, Francesco Canessa, Salvatore Caserta, Elide Menegatti, Santina Meta, Roberta Minaglia, Ettore Monzù, Giorgio Ottonello, Alberto Pagano, Valerio Patrone, Piera Pollicino, Francesca Reggio, Giuseppina Rissotto, Antonio Saitta.

Commozione al momento della consegna di un riconoscimento ai familiari dei dipendenti Paolo Delrio e Licia Radighieri, scomparsi durante il periodo di servizio.