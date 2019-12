Rapallo: A-12, dodicenne ferita ad inizio restringimento corsia

Un tamponamento avvenuto alle 16.30 circa in A-12, nella tratta Chiavari – Rapallo, al chilometro 29, dove ha inizio un restringimento su una sola corsia, non si sa per quali lavori; restringimento analogo esistente anche, nella carreggiata verso Genova.

Nel tamponamento sono rimaste ferite una ragazza di 18 anni trasferita in codice giallo al San Martino ed una ragazzina di 12 trasportata, anche lei in codice giallo al Gaslini. Sul posto il 118 con la Croce Rossa di Chiavari e la Croce Rossa di Lavagna; la polizia stradale ha rilevato il sinistro e personale di Autostrade la bonifica della carreggiata. Il traffico ha subito una lunga coda.

Chi chiede l’eliminazione dei restringimenti nella tratta Chiavari- Rapallo e Rapallo-Chiavari è il consigliere regionale Franco Senarega: “Non solo siamo nelle vacanze natalizie, ma da oggi si viaggia gratuitamente tra Rapallo e Chiavari (e viceversa) e ciò aumenta il traffico. I restringimenti creano code, incertezze per chi deve immettersi nell’unica corsia e spesso incidenti. Consiglierei di eliminarli, tanto più che si vede il restringimento, ma non un cantiere di lavoro”.

(Foto di Consuelo Pallavicini)