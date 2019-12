Pignone: dal 2020 ecostazioni per la spazzatura

di Guido Ghersi

Il Comune di Pignone, guidato dal sindaco Ivano Barcellone, dal prossimo anno, vuol introdurre le ecostazioni, piccole strutture coperte in cui gli abitanti potranno conferire ogni ora e giornalmente i loro rifiuti differenziati. Le ecostazioni saranno videosorvegliate e con accessi monitorati e saranno alimentate dal sole. Ecco quanto ha dichiarato il sindaco in proposito: “Questo è un primo passo per giungere ad una puntuale tariffazione che permetterà di calibrare i costi per gli utenti su quello che in effetti differenziano. Queste ecostazioni saranno posizionate in ogni frazione, mentre nel capoluogo potrebbero essere anche tre. I residenti nelle case sparse avranno agevolazioni tariffarie diversificate, mentre il “porta a porta” non sparirà del tutto, perché sarà mirato, quale servizio destinato alle persone anziane”.