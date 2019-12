Levanto: “Occorre potenziare gli ambulatori e raggi x”

di Guido Ghersi

A Levanto, Comune, Comitato per la difesa dell’Ospedale San Nicolò e residenti da oltre vent’anni combattono la battaglia in difesa del nosocomio.

Prima di tutto tutti non vogliono che passi in mani private; occorre poi potenziare il servizio di radiologia oltre a tutti i poliambulatori garantendo maggiori aperture. La radiologia è aperta soltanto due volte per settimana e al Pronto Intervento non sempre la radiologia è operativa perché il servizio non è garantito, così che i pazienti vengono trasferiti agli ospedali spezzini. Il San Nicolò va avanti soltanto grazie al lavoro e all’impegno dei medici, infermieri e del personale che tra l’altro è carente.

Il San Nicolò ospita: la Rsa (Residenza Sanitaria Assistita); le cure intermedie; il Pronto Intervento H/24 e gli ambulatori di radiologia, oculistica, prelievo sangue e qualche altro. Il depotenziamento è sempre in atto in questa struttura sanitaria che serve parte della Riviera Spezzina e alcuni paesi dell’immediato entroterra, in un territorio ad ampia vocazione turistica.