Lettere/ “‘Santa’: il dottor De Giovanni, una figura positiva”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Leggo sul vostro giornale che il Dott. De Giovanni andrà in pensione alla fine di gennaio e personalmente lo volevo ringraziare per l’attività svolta in qualità di pediatra nel aver seguito la nascita e la crescita di mia figlia Jessica e anche per l’attività politica svolta dove ci siamo impegnati in diverse battaglie in quel “Borgo di mare” che per 10 anni ha amministrato Santa. Come assessore non si può dimenticare la creazione del Parco del flauto magico e non si possono dimenticare le lotte fatte per difendere dalla chiusura il nostro ospedale, solo per citare due esempi di impegno civile.