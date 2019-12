Lettere/ “Chiavari: muri vecchi non significa instabili”

Da Andrea Vaccari riceviamo e pubblichiamo

Leggo che l’Ing. Rocca lancia l’allarme sui nostri “muri vecchi” riferendosi alla frana delle Grazie. In realtà i nostri muri sono tutti vecchi, il che non è sinonimo di instabilità: i vari muri a secco lasciano ben defluire via mille passaggi l’acqua piovana ma certamente vanno controllati e riaggiustati cronicamente per ovviare a quelle pietre che col tempo si degradano.

I muri in cemento armato (a parte il loro orrendo impatto paesaggistico) bloccano invece il deflusso dell’acqua che inevitabilmente si cerca e trova una strada sotto le fondamenta minando così la stabilità del muro stesso: chi vive in campagna queste cose le vede.

I nostri terrazzamenti sono tutti basati su strati di roccia a “franapoggio”, cioè inclinati verso il mare e pertanto soggetti al dilavamento dello strato di terreno subito a contatto della roccia, un vero e proprio scivolo.

E’ per questo che i nostri antenati avevano pianificata la costruzione di muretti ravvicinati e “fasce” strette sui pendii frazionando così e rallentando la discesa dell’acqua piovana.Il caso della frazione di S.Andrea di Rovereto isolata non è nuovo in quanto questo evento ricorre periodicamente: forse sarebbe il caso di studiare una via alternativa all’Aurelia che permetta di ovviare a questo problema.