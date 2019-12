Lettere/ “Camogli: pedoni e sicurezza stradale”

Da Luisa Felletti riceviamo e pubblichiamo

Da quando è aperto il cantiere in pieno centro di Camogli, la sicurezza per i pedoni è ulteriormente diminuita. In v. Cuneo, p. Matteotti, v. Bettolo, v. Mazzini, oltre alla mancanza di marciapiedi e ai punti critici in determinati orari- al nautico Colombo, all’asilo Umberto Primo – i pedoni devono stare molto attenti ad attraversare uscendo dalla “striscia di Gaza” e successivamente davanti al teatro perché le auto non gli danno la precedenza, forse le strisce gialle sono poco visibili specialmente col buio. In mancanza di vigilanza urbana municipale è indispensabile che la Novim garantisca la sicurezza nel percorso di viabilità alternativa che ha realizzato per il proprio cantiere.