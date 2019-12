Lavagna: “Margherita Luisa”, il prezioso reperto abbandonato in porto

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Lavagna probabilmente ignorano di avere un importante reperto vincolato dalla Soprintendenza. Niente meno che il peschereccio “Margherita Luisa”, abbandonato in porto in prossimità dello stabilimento San Germani. Se non fosse che cade a pezzi (letteralmente), si potrebbe collocarlo nella rotatoria di via Moggia a dare il benvenuto a chi arriva in città dall’autostrada.

Il “Margherita Luisa”, 88 anni mal portati, ha una lunga storia, fatta più di burocrazia che di pesca. L’Area Marina Protetta di Portofino, che ne è proprietaria e che non sa cosa farne, ha tentato di regalarlo alla Soprintendenza che l’aveva vincolato per evitarne la distruzione: l’Ente tuttavia ha declinato l’omaggio. Dovrebbe ancora esserci una causa in corso, promossa dall’Area Marina contro il Comune di Santa Margherita Ligure che in un primo tempo si era dichiarata disponibile a custodirlo, cambiando poi Giunta e idea.

Ora il “Margherita Luisa”, prima “parcheggiato” nei cantieri Sangermani, è nuovamente esposto alla pioggia e al vento.

In basso il peschereccio quando era in attività

La storia