Deiva: il 4 gennaio incontro con lo scrittore Mario Dentone

Da Giovanna Passano, assessore del Comune Deiva Marina, riceviamo e pubblichiamo

Mario Dentone, ecclettico scrittore che vive a Moneglia, nato a Chiavari e cresciuto a Riva Trigoso fra pescatori e naviganti che hanno ispirato molti suoi scritti e aneddoti, sarà ospite a Deiva Marina il giorno 4 gennaio 2020 alle ore 16,00 presso l’Aula Consiliare per raccontare se stesso e le sue opere.

È autore di alcuni romanzi, tra cui Equilibrio (1981, Premio Rapallo-Prove) e La Badessa di Chiavari (2007), di testi teatrali, sceneggiature e saggi, tra cui Luigi Tenco. Per la testa grandi idee (2008). Ha collaborato per anni con le cattedre di Storia del Teatro e Lingua italiana dell’Università di Genova e Savona e scrive settimanalmente racconti di storia, tradizioni e costume per «Il Secolo XIX» (a tutt’oggi oltre 400, già raccolti in parte in un volume dal titolo Gente di mare, De Ferrari editore. Da anni è fedele autore dell’Editore Mursia col quale sta pubblicando una vera e propria saga marinara, iniziata con Il padrone delle onde (2010, Premio Carlo Marincovich 2011 per la narrativa di mare), e proseguita con Il cacciatore di orizzonti (2012) e Il signore delle burrasche (2014), e ancora con la nuova trilogia della Capitana. La Capitana-1- L’ammutinamento (2016), e il secondo episodio, La Capitana – 2 – L’orgoglio del mare appena uscito. Tutti ristampati più volte nella storica collana “La biblioteca del mare Mursia”.

Claudio Magris, conclude il suo saggio “Città di mare”, dedicato alla letteratura marinara dal classico al contemporaneo, proprio definendo i romanzi di Dentone una “eccellente saga marina” e un “esempio di letteratura che costituisce l’ossatura di una cultura”.