Ancora una frana. Questa volta a Cogorno, in via San Martino. E’ accaduto all’1.40 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Chiavari. La frana ha bloccato l’accesso ad un edificio. E’ stata contattata il sindaco Enrica Sommariva che ha autorizzato l’evacuazione dei residenti. Oggi sul posto i tecnici del Comune valuteranno come mettere in sicurezza l’area.