Uffici comunali chiusi, a Chiavari, sabato 28 dicembre 2019. Lo rende noto l’ufficio stampa del Comune in seguito al decreto firmato dal sindaco, Marco di Capua. “Inoltre – prosegue la nota – in occasione delle festività natalizie e del previsto afflusso di turisti e ospiti in città, da questa sera, lunedì 23 dicembre, è sospeso il servizio di spazzamento meccanico delle strade cittadine. Riprenderà regolarmente martedì 7 gennaio 2020”.