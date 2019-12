Chiavari: Rocca lancia l’allarme “Muri vecchi”

Frana in località Grazie. Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua questa mattina in diretta sul Tg3 Liguria ha fatto il punto sulla situazione: di certo i lavori di sgombro dei detriti dalla carreggiata sono iniziati. Di Capua ha chiesto anche con il collega Carlo Bagnasco, la gratuità dei pedaggi in A-12 tra Rapallo e Chiavari; Di Capua si è attivato anche perché Atp garantisca la linea Sant’Andrea di Rovereto-Zoagli- Rapallo. Si attendono risposte certe alle due richieste. Non vi è data sulla riapertura, seppure a senso unico alternato, dell’Aurelia. Stamattina si saprà di più vertice a Palazzo Bianco con Anas, Regione, Chiavari, Zoagli e Rapallo.

Durante il collegamento sui Rai3 Liguria, l’ingegnere Marco Rocca, spiegando le cause del crollo ha detto una realtà che evidenzia la necessità di effettuare seri e ampi controlli: il muro crollato è vecchio, ha fatto il suo tempo; è stato costruito quando non c’erano ancora le nuove tecnologie, il cemento armato. La necessità quindi di effettuare controlli a tutti i vecchi muri di sostegno, compresi.