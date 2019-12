Chiavari-Rapallo: “Ma il pedaggio non doveva essere gratuito?”

Da Giacomo Canale riceviamo e pubblichiamo (Levante News ha dato notizia che la gratuità è stata chiesta, ma che la Regione è in attesa di una risposta formale. Per altro nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la protesta di un lettore che lamentava come lo sconto promesso dall’1 dicembre nel tratto Sestri Levante-Lavagna non sia ancora stato applicato)



Non doveva essere gratuito il pedaggio autostradale tra Chiavari – Rapallo e Rapallo – Chiavari? Qualcuno sembra che stamattina abbia pagato.

In una situazione eccezionale come quella che sta capitando ora, nessuno dovrebbe pagare perché la gente che va al lavoro deve per forza spostarsi, e facendo l’Aurelia non pagherebbe.

Dato che l’Aurelia per andare a Chiavari da Rapallo e viceversa è chiusa per Frana, si è costretta fare l’Autostrada.

Da Stamattina non si doveva pagare, perché invece l’Autostrada sta facendo pagare? “