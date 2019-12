Chiavari: il punto sulla frana delle Grazie

di Giuseppe Valle

Riunione importante questa mattina in Comune, con tutti coloro che, a vario titolo, hanno affrontato e continueranno a farlo il grave problema della frana che interrompe la via Aurelia, con ripercussioni ancora non del tutto avvertite perchè siamo in periodo di vacanze scolastiche.

Il sindaco Marco Di Capua auspica che, prima della fine dell’anno, potrà essere aperto il senso unico alternato. Il sindaco di Rapallo, Carlo bagnasco, si associa alle speranze del collega e rimarca le difficoltà che presenta il fronte mare della sua città, difficoltà nuove perché dopo gli ultimi interventi le onde hanno diverse modalità e comportamenti rispetto a prima.

Marco Di Capua

Carlo Bagnasco





Non mancano le difficoltà burocratiche, sottolinea Bagnasco, ma occorre superarle. Ai cittadini e ai turisti occorrerà fornire servizi alternativi, specie con mezzi pubblici. Intanta la Società Autostrade ha garantito il pedaggio gratuita dalle ore 12 di oggi, nel tratto Rapallo – Chiavari. Vincenzo D’Adamo a nome della Società precisa che per Sestri levante si potranno ottenere solo degli sconti.

Vincenzo D’Adamo, della Società Autostrade

L’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone ha suggerito un sito provvisorio per lo stoccaggio del materiale della frana. Ha poi invocato una norma speciale – per tutta la Liguria – perché gli enti pubblici possano intervenire anche dove ci sono proprietà private, per non rallentare indefinitamente la sicurezza e la viabilità in una regione già duramente provata.

Il rappresentante dell’Anas ha descritto la meccanica della frana provocata non solo dalle acque meteoriche ma anche da infiltrazioni dal basso. Si è mostrato molto prudente circa la tempistica perché molto dipende anche dalla meteorologia futura, dalla rimozione degli alberi pericolanti e dallo stoccaggio del materiale. Il senso unico alternato, una volta attuato, durerà per un periodo non breve.

Rappresentanti dell’Anas.







È da escludere anche il passaggio pedonale perché il varco sarà occupato dal materiale stoccato.

Roberto Rolandelli, dell’Atp sottolinea la grave situazione di S. Andrea di Rovereto e garantisce la disponibilità dell’azienda a trovare soluzioni che possano alleviare i disagi per l’utenza.

Roberto Rolandelli di Atp





Sul posto proseguono i lavori di rimozione e la strada è chiusa non solo per qualsiasi tipo di veicolo ma anche per i pedoni.