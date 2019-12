Chiavari: arriva la nazionale cantanti, sfiderà i politici locali

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Chiavari ospiterà una partita benefica tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del Cuore, il cui incasso sarà interamente devoluto alle associazioni chiavaresi che quotidianamente si spendono per assistere i bambini, le loro famiglie e i ragazzi diversamente abili, come l’Istituto per il Baliatico e Anffas Tigullio Est.

Le due squadre scenderanno in campo presso lo stadio comunale A. Gastaldi di Chiavari domenica 19 Aprile 2020.

Questa mattina è stata presentata la data ufficiale in conferenza stampa dal primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua, da Sandro Giacobbe, socio fondatore della Nazionale Cantanti, accompagnato dal direttore generale del team, Gianluca Pecchini, e dal consigliere di Regione Liguria, Vittorio Mazza. Presenti anche Egle Folgori, presidente di Anffas Tigullio Est consigliere Giovanni Nicola Dallorso, presidente dell’Istituto per il Baliatico.

Dichiara il sindaco Marco Di Capua, «Grazie alla Nazionale Italiana Cantanti, organizzazione formata da alcuni dei più prestigiosi artisti della musica italiana che hanno deciso di impegnare la loro immagine a servizio di progetti sociali, e ai Campioni del Cuore, squadra composta da noi amministratori locali, consiglieri, sindaci e assessori, è stato possibile organizzare presso lo stadio comunale cittadino una partita a scopo benefico, per aiutare concretamente due realtà chiavaresi importantissime per il sostegno alle famiglie e ai ragazzi. Un gesto concreto, di solidarietà ed integrazione».

Il consigliere regionale Vittorio Mazza interviene ringraziando Sandro Giacobbe e la Nazionale Italiana Cantanti per la disponibilità e vicinanza nel sostenere questa importantissima iniziativa benefica. «La squadra dei Campioni del Cuore è formata da persone che quotidianamente si prodigano in azioni di solidarietà e sono sempre a disposizione per scendere in campo ad aiutare concretamente chi ne ha più bisogno, poiché quando facciamo qualcosa per noi stessi muore con noi, quando ci adoperiamo per gli altri vive per sempre».