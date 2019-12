Capodanno: la Leidaa condanna i “botti”

Da Pietro Burzi, presidente della sezione Leidaa Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

La Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) esprime il suo disappunto e condanna per i “botti” di San Silvestro, motivo per gli animali di smarrimento, paura, terrore, e in alcuni casi morte per infarto, sia per gli animali domestici, che per i selvatici.

Lo scoppio dei fuochi artificiali in piena notte causa agli animali danni inimmaginabili.

Per esempio, negli uccelli, un botto causa uno spavento tale da indurli a fuggire e volare nel buio anche per chilometri per poi andare a morire sfracellandosi su muri, alberi o cavi elettrici.

Negli allevamenti, di bovini, cavalli o di conigli, per lo spavento provocato dalle esplosioni le femmine gravide possono addirittura abortire.

Chi ama gli animali non festeggia con i “botti”, e chi lo fa è colpevole ogni anno della morte, dopo gravi sofferenze, di migliaia di animali.

Alcune Amministrazioni Comunali, come Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante, con una ordinanza hanno proibito i “botti”, purtroppo questo non significa che la regola sarà rispettata da tutti, ma indica una sensibilità verso il problema.

C’è chi sostiene che tali ordinanze non servano a nulla, “intanto sparano ugualmente”, è vero, ma le regole e leggi esistono e dovrebbero essere rispettate.

Anche la notte di Capodanno 2018/19 è stata accompagnata da festeggiamenti con petardi e botti, una tradizione che porta immancabilmente a incidenti e vittime.

Il numero totale dei feriti è risultato in lieve aumento e si è attestato a 216, con 44 ricoverati, di cui 13 feriti in modo grave.

Gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, sono risultati in leggero aumento rispetto allo scorso anno : 658 contro i 519 dell’anno precedente.

Ci appelliamo a tutte le persone sensibili e civili affinché non utilizzino i botti, ma il simpatico ed innocuo “botto” della bottiglia di spumante, così sarà festa per tutti, animali, persone e Vigili del Fuoco.