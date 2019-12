Camogli: teatro, Festival, turismo, parla il sindaco

Ci sono due Camogli. Quella dei turisti innamorati del suo golfo, della sua palazzata a mare, di via della Repubblica, del porticciolo, del Monte di Portofino, della gastronomia locale. E c’è la Camogli dei residenti che trasferiscono nel quotidiano mugugno i problemi di una cittadina priva di spazi, posteggi, negozi. Una città che invecchia in fretta anche perché molti suoi giovani sono europei o figli del mondo e lasciano il paese non più per andare a navigare, ma per fare carriera a Londra, New York, Lisbona, Ginevra, perfino in Nigeria.

Il sindaco Francesco Olivari, già presidente del Parco regionale di Portofino, è al secondo mandato e legherà il suo nome ad un’opera considerata ciclopica che scontenta molti, ma che era scritta chiaramente nel suo programma e non ne ha ostacolato la rielezione.

Sindaco partiamo da qui: il primo lotto relativo ai box privati interrati è in corso; la gente si chiede quando partirà il secondo, quello dei posti pubblici a rotazione di cui Camogli ha bisogno. “Il 2 ottobre è stata presentata una proposta. C’è una commissione che la sta valutando; se sarà giudicata idonea sarà bandita una gara per verificare se ci sono altre imprese disposte a realizzare il progetto a condizioni migliori per il Comune”.

Tempi biblici? “Assolutamente no. La normativa prevede scadenze precise che vanno rispettate”.

Visti gli ampi spazi occupati dal cantiere privato, dove verranno ricavati quelli per il cantiere dell’autosilo pubblico? “Verrà realizzato a step. Sarà garantita anche l’intera percorribilità di corso Colombo; anche quando verrà realizzato un tunnel di ingresso ai posteggi da via Cuneo”.

Recentemente vi è stata una seduta del Consiglio comunale piuttosto tesa in alcune sue fasi. “Sì abbiamo assistito ad un caso unico; un consigliere che ha presentato un ordine del giorno su cui al momento del voto si è astenuto. Mai visto nulla del genere. Lo stesso consigliere in altra occasione ha chiesto le mie dimissioni, forse è meglio che si chiarisca le idee”.

L’ordine del giorno era sul Festival della Comunicazione. “Chiedeva di portare alla Corte dei conti il bilancio della manifestazione del 2018; la maggioranza ha accettato, proponendo di inviare allo stesso organismo anche i bilanci degli anni precedenti”.

Quanto conta il Festival? “Due cifre; in 6 anni ha portato a Camogli 400 relatori di alto profilo; gli sponsor nazionali hanno concorso per oltre un milione di euro. Poi c’è la notorietà in campo nazionale di un borgo paesisticamente affascinante e meta di persone di alto livello culturale. Un Festival che molti vorrebbero ospitare”.

Cultura. Le prospettive del Teatro Sociale. “Nel 2019 al Comune la gestione è costata 80.000 euro di contributi. Ora si tratta di razionalizzare le spese e di attuare una programmazione attenta che la presidente della Fondazione Farida Simonetti e il sovrintendente Sergio Maifredi stanno facendo. Recco è contenta di essere entrata nella Fondazione; concorre alla gestione con 50.000 euro. Un traguardo potrebbe essere il coinvolgimento dei Comuni di Rapallo, Santa Margherita e Portofino. Dà buoni risultati anche il bus che trasporta gli spettatori da Genova; credo sarebbe utile istituirne uno anche dal Tigullio”.

Altro costo la piscina comunale. “Abbiamo previsto due spese di manutenzione straordinaria. Nel 2020, impegnando 181.000 euro, ridurremo la vasca; questo ci consentirà di diminuire le spese di acqua e riscaldamento. Il tetto lo rifaremo nel 2021 e la spesa la prevederemo nel bilancio del 2020 o 2021”.

C’è chi l’accusa di spendere in ordinaria amministrazione e poco in grandi opere. “C’erano molti problemi irrisolti di cui Camogli aveva necessità. Dopo lo sblocco dei fondi, abbiamo fatto molti investimenti. Ne cito alcuni: 120.000 euro per muri pericolanti; 170.000 per rinnovare impianti elettrici; 75.000 per una barriera paramassi; 130.000 per lavori al cimitero del centro; il wc di piazza Schiaffino; il dissesto in via Mortola e poi i lavori di San Fruttuoso. Erano tutte situazioni che andavano risolte”.

Il turismo è un settore importante, ne è soddisfatto? “Molto. Abbiamo la Bandiera Blu, un simbolo importante; siamo parte del Parco e dell’Area marina di Portofino. Disponiamo del teatro Sociale e lo stesso Festival della Comunicazione qualifica il nostro turismo. L’Hotel Cenobio dei Dogi ha avuto una stagione fantastica; a primavera riaprirà l’hotel Casmona che diventerà a cinque stelle con più camere ricavate anche dove c’era il ristorante. Abbiamo molte case vacanze ed un vigile incaricato di verificarne il livello e sanzionarle se non rispettano le regole”.

Ci sono però quelli chiusi: Vetta, ‘fornetto’, gli stessi edifici dell’ex ospedale in posizione incantevole. “Ci sono società che sembrano interessate sia a Portofino Kulm, sia all’albergo di via Cuneo, ma ad oggi ancora nulla è stato concretizzato. Per l’ex ospedale esistono differenti vincoli; mi auguro che la nuova normativa invogli all’acquisto dalla Cassa Depositi e prestiti e alla riqualificazione”.