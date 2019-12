Camogli: il comune dà il benvenuto ai giovani della ‘Mìa’

Dall’ufficio stampa del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Oggi la consegna di strumentazione tecnologica (mixer e casse) da parte del Sindaco Francesco Olivari ai ragazzi dell’associazione Mìa, ex Associazione Giovani Recco, che si è da poco stabilita nella nuova sede di Camogli, in via Don Ansaldo 7, nei locali messi a disposizione dal Parroco don Danilo

Dellepiane, e che ha cambiato il nome in Mìa, in genovese guardare, ammirare. Il focus dell’Associazione, guardare al futuro creando aggregazione tra i giovani, è stato accolto favorevolmente dal Comune: con l’Assessore alle politiche Giovanili e per la Famiglia Elisabetta Abamo e con l’Area Servizi alla Persona (responsabile Margherita Ceravolo) si è subito instaurato un rapporto di collaborazione che in poco tempo si è concretizzato con la concessione in comodato d’uso del materiale e con la partecipazione ad un bando regionale per la promozione giovanile.