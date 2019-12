Atp: controlli a tappeto anche nelle festività

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Continuano i maxi controlli a tappeto su tutte le linee di Atp. Con

l’inizio delle vacanze natalizie le squadre di ispettori non vanno in

ferie, ma puntano a controlli maggiormente selettivi in particolare ai

capolinea. Anche alla vigilia di Natale ci saranno verifiche a tappeto,

mentre il 25 dicembre si faranno controlli sulla linea tra Rapallo e

Portofino, via Santa Margherita. E’ a Levante, del resto, che sono stati

maggiori i controlli. Intanto per l’Azienda che seguendo le indicazioni

del piano regionale ha rafforzato in questo 2019 le verifiche, è già tempo

di bilanci. In totale i verbali sanzionatori sono stati 8120, dunque con

un calo di poco meno del 5 per cento rispetto al 2018, quando i verbali

erano stati 8490. «E’ un segnale positivo, anche perché quest’anno abbiamo

intensificato le verifiche e hanno cambiato strategia di controllo,

incrementando i cosiddetti “pattuglioni”, facendo più verifiche notturne e

anche maxi operazioni ai capolinea, sia quello del terminal “Zaninetta” di

Genova Brignole sia in quelli decentrati» – spiega Andrea Geminiani,

direttore amministrativo di Atp Esercizio, che continua: «La diminuzione

di verbali a fronte di un aumento di controlli significa che evidentemente

le campagne verifica hanno funzionato e che sono meno le persone che

salgono a bordo senza permesso di viaggio. Per noi è un fatto positivo,

perché l’obiettivo che prefiggiamo non è dare multe ma fare in modo che

tutti paghino il biglietto o l’abbonamento». Sono invece aumentati i

ricavi, segno che sta migliorando anche la capacità di dare seguito alle

sanzioni. Tornando al dato iniziale, la media di verbali dati ogni mese è

di 676, mentre la media giornaliera è di poco superiore a 22 multe. Le

squadre di controllori ATP saranno formate da un minimo di 2 ad un massimo

di 4 agenti di Polizia Amministrativa che anche durante le vacanze di

Natale effettueranno i controlli per la regolarità dei titoli di viaggio

(biglietti e abbonamenti). Durante il 2019 sono state segnale all’Autorità

Giudiziaria poco più di 140 persone per rifiuto di fornire le generalità

al personale impegnato nella verifica e denunciate tre persone per

aggressione ai controllori. «Abbiamo un gruppo molto attivo e dinamico,

presente sul territorio sia in riviera sia nelle vallate – aggiunge

Geminiani, – i controlli sono attuati nell’ambito di quel piano regionale

di lotta all’evasione che viene svolto sotto l’egida Città Metropolitana».

Si rammenta pertanto l’importanza di essere sempre muniti di idoneo e

valido titolo di viaggio (biglietto obliterato o abbonamento) al fine di

evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla L.R.

36/2012 (da un minimo di Euro 60,00 per pagamento entro 5 giorni dalla

notifica fino ad Euro 90,00 per pagamento entro 60 giorni; trascorsi

inutilmente anche questo termine verranno attivate le procedure di

riscossione tramite ruolo i Agenzia delle Entrare per l’importo di Euro

280,00 oltre spese ed interessi). Si ricorda che il Verificatore Titoli di

viaggio è Pubblico Ufficiale ed Agente di Polizia Amministrativa; false

dichiarazioni di identità sono sanzionabili penalmente.

