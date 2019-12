Questa mattina a Sori, in frazione Canepa, da una casa abbandonata, a causa delle infiltrazioni d’acqua, è crollato un pezzo di facciata. I vigili del fuoco, chiamati sul posto ed esaminato lo stato dell’edificio, non hanno escluso la possibilità di crollo. Il traffico è stato interrotto e deviato. Il vicesindaco Cristiano Benvenuto, assessore alla protezione civile, si è messo in contatto con i proprietari che hanno garantito l’invio di tecnici e la messa in sicurezza del rustico.