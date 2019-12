Sestri: rito del confuoco, buoni auspici per il 2020

Da Marco Conti, consigliere della Città metropolitana e capogruppo “Riprenditi Sestri-Sestri Popolare” in Consiglio comunale, riceviaamo e pubblichiamo

La tradizione del Confuoco (o Confeugo) nata nella Repubblica di Genova si è estesa nei secoli anche in altri comuni liguri, ed ancora oggi diverse località della Città Metropolitana la celebrano.

Ieri oltre che nel capoluogo, dove il Sindaco Marco Bucci in piazza De Ferrari ha incendiato l’albero d’alloro decorato, la stessa cerimonia ha avuto luogo in diversi comuni, uno tra i quali è stato Sestri Levante, con un evento organizzato dalla Associazione O Leûdo, ed anche qui, dove era presente in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova il Consigliere Marco Conti, il fuoco si è innalzato verticalmente dall’albero di alloro con un bel fumo bianco, un ottimo auspicio per il 2020.