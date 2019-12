‘Santa’: stasera concerto di Natale del “Genova Vocal Consort”

Dalla Società dei Concerti riceviamo e pubblichiamo

Il Genova Vocal Consort è lieto di invitarVi questa sera, domenica 22 dicembre, alle ore 21 presso la Chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure per il Concerto di Natale organizzato con il supporto economico del Comune di Santa Margherita Ligure.

Verrà eseguito l’Oratorio di Noel di Camille Saint-Saens.

Con la collaborazione artistica di:

Irene Celle – Soprano

Giulia Medicina – Mezzosoprano

Alla Gorobchenko – Contralto

Eder Sandoval – Tenore

Carlo Prunali – Bass Baritono

Accompagnamento Strumentale:

Umberto Musso – Organo e Pianoforte

Kou kou ge – Arpa

Genova Vocal Consort:

Maestro Pier Luigi Rosso – Direttore del Genova Vocal Consort

Tecnica Vocale e Preparazione musicale del Coro:

Annalisa Cerretti – Vocal Coach

Roberta Cotrozzi – Vocal Coach

Umberto Musso – Pianista preparatore e Concertatore.

Andrea Maucci – Pianista preparatore

L’associazione è inoltre lieta di invitarVi lunedì 23 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Santo Stefano (Genova) per il Concerto in collaborazione con il Coro Cycnus Opera Festival di Genova ed il Coro Lirico Monteverdi di Cosseria.

L’evento è organizzato nell’ambito della Manifestazione “Chiese in Musica” promossa dal Comune di Genova che vedrà il Genova Vocal Consort impegnato anche il 28 dicembre alle ore 20.45 presso la Basilica dell’Annunziata (Genova) in occasione del Gran Concerto di Natale.