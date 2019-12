“Santa Festival Winter”: concerto di domani, ingresso da piazzale San Giacomo

Da Giovanna Savino riceviamo e pubblichiamo

Per il concerto a Villa Durazzo del 23 dicembre alle ore 16.30, nell’ambito di “Santa Festival Winter”, l’ingresso al pubblico sarà esclusivamente da Piazzale San Giacomo n. 3 in quanto gli altri cancelli rimarranno chiusi per i danni al parco causati dal maltempo.

In programma “Natale barocco”: concerto per due flauti e pianoforte. Si esibiranno Giovanna Savino e Matteo Cagno ai flauti ed Emanuela Cagno al pianoforte su un interessante programma di Marcello, Handel, Quantz e Bach.