Recco: un sacco di lettere indirizzate a Babbo Natale

Oltre mille le letterine lasciate dai bambini nella cassetta della posta della casa di Babbo Natale (vulgo Andrea Carretti) a Recco. Stamattina dopo avere incontrato molti bambini che sono andati a trovarlo, Babbo Natale ha svuotato la cassetta e ha infilato le lettere ricevute oggi in un sacco, per unirle alle precedenti. Certoi farà una gran fatica a leggerle e a preparare i doni chiesti. Mancano due giorni alla notte di Natale. Poi ha posato per una foto ricordo con i volontari della Pro Loco che gli hanno costruito la casa, ringraziandoli.