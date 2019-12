Recco: iniziativa Civ, piazza popolata da Babbi Natale

I “Riders for Children” sono giunti in piazza Nicoloso a Recco, prima tappa di una lunga colonna di motociclisti, guidati da un Babbo Natale con una grande slitta, per raccogliere pacchetti regalo per i bimbi del Gaslini. Tra i doni anche pandolci, panettoni, torte, biscotti e dolcetti appositamente preparati e confezionati dai ristoranti e panifici consorziati.

L’iniziativa, sponsorizzata dalla polizia carceraria, infatti, è stata organizzata su proposta del Civ Consorzio Integrato di via Recco on Line – fb Civ Recco Online – in collaborazione con Ascom delegazione di Recco. Presente, al loro arrivo, oltre ai rappresentanti dei Consorzi e delle associazioni cittadine, in particolare la presidente Civ Emanuela Francalanci, anche il sindaco Carlo Gandolfo con gli assessori Enrico Zanini e Davide Lombardo Manerba.

Dopo le “fermate” a Nervi e a Genova, alle 18 raggiungeranno l’ospedale.