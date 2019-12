RASSEGNA STAMPA. Casarza: corteo-Sos per salvare la Iml

Oggi, domenica 22 dicembre auguri a Francesca. Mercati settimanali: Moneglia. Santi patroni, per chi soffre di ernia San Amico (3 novembre). Parole: invidia (malanno provocato dalla vista dell’altrui soddisfazione; secondo la dottrina cattolica uno dei sette vizi capitali; per indicare il desiderio di poter godere dello stesso bene o stato di altri).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Iml, il corteo dei lavoratori senza stipendio; scambio di accuse in Consiglio; il 14 incontro in Regione. Maltempo: vento, alberi caduti e blackout elettrici nelle vallate; oggi si teme la mareggiata.

Cogorno: Monte San Giacomo, rilancio da centrare in cinque mosse.

Chiavari: il vescovo ha ricevuto i sindaci. Carasco: dopo anni un Natale di luci.

Rapallo: Il confuoco dove il sindaco ripete che il 2020 sarà l’anno dello sblocco del Savoia; la sorpresa è rappresentata da don Stefano Curotto che auspica il voto unanime per la cittadinanza onoraria alla Segre. Rapallo: radioamatori a Parco Casale. Rapallo: restyling dei cassonetti della differenziata. Portofino ricambia la visita a Canazei e porta in dono la panchina in puddinga e ardesia.

Camogli: “un presepe atto di amore per la città”. Recco: babbi Natale in moto al Gaslini.

Favale: ricordati i partigiani uccisi nel 1944.