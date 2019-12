Rapallo: “Liberitutti” alle Clarisse con “Santa Claus 2.0”

Da Tigullio Informa riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento natalizio da non perdere lunedì 23 dicembre alle 16.30 alle Clarisse di Rapallo dove la compagnia “Liberitutti” presenta “Santa Claus 2.0” di Fiorella Colombo, Fabrizio Marchesano, Hilary Nuvoli e con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Fabrizio Marchesano, Giuseppe Pellegrini. Spettacolo interattivo per tutta la famiglia, con canti e musiche dal vivo. Durata 70 minuti.

Interessante la trama: In casa di Babbo e Mamma Natale ormai è tutto rimodernizzato e il Natale diventa sempre più digitale: i regali si prenotano online, le letterine dei bambini giungono via e-mail ed anche la lista dei bambini buoni e cattivi si legge direttamente dal tablet! Le renne e i folletti non servono più e tutto è diventato molto più semplice: basta cliccare con un solo dito!

Angelica (Mamma Natale), è ossessionata dal digitale, ma Nicola (Babbo Natale) ricorda con nostalgia i vecchi tempi, quando ancora poteva divertirsi con pialla e martello per costruire tutti i doni. Improvvisamente arriva il Krampus, antagonista di Santa Claus, che getta scompiglio lanciando la potentissima maledizione Santa Bug 2.0! I dispositivi digitali non funzionano più e tutto sembra perduto. Come se la caverà Babbo Natale senza più computer in un’era ormai orientata sempre più alla tecnologia?