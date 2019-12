Rapallo: frana, i sindaci chiedono l’esenzione del ticket (12)

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Nella prima mattinata di oggi, una consistente frana è precipitata sulla via Aurelia, allo sbocco della galleria delle Grazie. In conseguenza alle importanti ripercussioni che andranno ad interessare la viabilità stradale nel tratto tra Rapallo e Chiavari, il sottoscritto, in veste di sindaco di Rapallo e di vicesindaco della Città Metropolitana di Genova, assieme al sindaco di Chiavari Marco Di Capua, ha chiesto a Autostrade per l’Italia di rendere gratuito il pedaggio nel tratto autostradale Rapallo-Chiavari, in entrambe le direzioni, per il tempo necessario al ripristino della situazione sulla via Aurelia. Questo, a fronte del disagio che dovranno affrontare i cittadini e anche i turisti che aspettiamo numerosi nelle nostre località nel periodo natalizio.