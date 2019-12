Rapallo: Circolo Nautico, laboratori di vela per ragazzi

Dal Circolo Nautico Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In occasione delle festività natalizie il Circolo Nautico Rapallo, in collaborazione con il Comune di Rapallo, organizza due laboratori per condividere con i ragazzi la nomenclatura delle imbarcazioni della scuola vela e insegnare i nodi dei marinai.

Il primo laboratorio sarà lunedì 23 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 16,00 a San Michele di Pagana nella piazzetta antistante la spiaggia; seguirà un secondo laboratorio sabato 28 dicembre a Rapallo presso la Villa Queirolo dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Sarà un primo incontro con i nuovi futuri velisti e un’occasione per scambiare gli auguri con i ragazzi che hanno partecipato ai corsi di vela estiva.

Il Direttore Sportivo Maurizio Manzoli