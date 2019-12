Maltempo: dalle frane alla mareggiata passando dal vento

Terminata l’allerta per piogge, oggi sotto un bellissimo sole, il Levante ha avuto una giornata nera. La via Aurelia interrotta per frana a Chiavari sulla collina delle Grazie e più tardi a Sestri Levante nella zona di Sant’Anna per la mareggiata. Altra importante conseguenza per la pioggia a Sori dove un rustico è stato dichiarato a rischio crollo. Inoltre ci sono stati interventi per piccoli smottamenti, crollo di alberi (ad esempio a Lavagna e Gattorna).

Dal sito Arpal le previsioni di domani

Fino alla tarda sera si avranno venti da Nord-Ovest di burrasca con rinforzi e raffiche di burrasca forte che potranno raggiungere e localmente superare 100 km/h, in particolare sui crinali e nelle valli esposte. Nelle prime ore locali mareggiate sulle coste esposte al Sud-Ovest di A e della parte occidentale di B. In mattinata ancora mareggiate anche intense sulle coste di C e della parte orientale di B per onda lunga (10-12 secondi) da Sud-Ovest. Su C mareggiate residue nel primo pomeriggio; segue un lento calo del moto ondoso.

(Foto Mary Amato)