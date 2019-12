Da Giacomo Canale riceviamo e pubblichiamo



” Atp non può lasciare Zoagli isolata. La soluzione potrebbe essere quella di far arrivare la corriera fino alla frana, mentre dall’altra parte ci sarà una corriera che aspetta le persone che vogliono raggiungere Chiavari.La corriera da Rapallo verso Chiavari non può passare per l’autostrada, Zoagli rimarrebbe isolata.”