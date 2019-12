Chiavari: “Sterilizzazione felini, il Governo ha tagliato i fondi”

Da Eugenia Silvia Rebecchi a nome “Coordinamento 7 giugno” Lega Amici del Cane Tigullio, Enpa Camogli e Levante, Ayusya, “Non li vuole nessuno, li salviamo noi”, Lida Tigullio, Amici Nostri) riceviamo il testo della lettera inviata a: presidente Regione Liguria; Assessore regionale alla Sanità e per conoscenza a: Direttori Generali Asl liguri; sindaci Comuni liguri

La legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n°281/91 ha consentito a molti sindaci dei Comuni liguri di approntare programmi di sterilizzazione dei gatti randagi ottemperando a quanto disposto in materia dalla legge regionale 23/2000. I fondi sono stati erogati dal Ministero della Salute ai Comuni per il tramite delle Regioni in virtù dell’art. 8 comma 1 e durante gli ultimi anni hanno subito un drastico ridimensionamento e pur tuttavia hanno consentito, congiuntamente all’attività di Associazioni zoofilo/animaliste, gattare/gattari, privati cittadini e di un numero limitato di AA.SS.LL., di contenere il fenomeno del randagismo felino che è uno degli obiettivi primari della legge 281/91.

In concomitanza all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, (nuove tabelle LEA), è stato soppresso il finanziamento di cui trattasi grazie al quale i Comuni hanno potuto fronteggiare il fenomeno del randagismo in parallelo ad alcune AA.SS.LL.

La soppressione del finanziamento è stata esternata in una delle ultime riunioni dell’Osservatorio Permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali presieduto dall’assessore alla Sanità della Regione Liguria durante la quale è stato rimarcato che ogni A.S.L. dovrà reperire i fondi per le sterilizzazioni nelle pieghe del proprio bilancio.

1. La legge di bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n.145) comma 756 ha rifinanziato la legge quadro n. 281/91 con un milione di euro (tre volte la cifra stanziata negli anni immediatamente precedenti il 2017).

2. L’Osservatorio Permanente per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali e quindi i rappresentanti delle Associazioni zoofilo/animaliste liguri che ne fanno parte non sono stati informati di quanto al punto precedente e le Associazioni liguri del Tigullio non hanno approntato i progetti di sterilizzazione felina per la richiesta di finanziamento alla Regione Liguria per il tramite dei Comuni.

3. La maggior parte dei 234 Comuni liguri sono afflitti da problemi finanziari e difficilmente possono far fronte autonomamente al problema del randagismo felino essendo già oberati da oneri legati al pagamento delle rette legate al mantenimento dei cani randagi nei canili, alle attività di pronto soccorso animale etc. La situazione sta diventando insostenibile inficiando il lavoro fatto negli ultimi anni dai soggetti menzionati in premessa.

4. I competenti uffici della Regione Liguria hanno richiesto i fondi della legge 281/91 nei tempi e nei modi previsti? Hanno informato i Comuni della possibilità di usufruire nuovamente dei citati fondi presentando i progetti di sterilizzazione felina direttamente o con l’ausilio di Associazioni zoofilo/animaliste?

Le Associazioni tentano l’impossibile per sopperire a svariate carenze, le Istituzioni, nominate per le competenze della legge reg. 23/00, raramente onorano il proprio mandato adducendo a motivazioni le più svariate e fantasiose.

In tal contesto una presa di posizione decisa da parte della Regione sarebbe utile affinché, fermo restando il reperimento fondi, ogni ente preposto ad un “X” compito sia incentivato, spronato e motivato a portarlo a termine in un modo esaustivo.

Rimaniamo in fiduciosa attesa.

Distinti saluti.

Il portavoce

Eugenia Silvia Rebecchi