Chiavari: il sindaco chiederà esenzione ticket in A-12 (5)

Il sindaco Marco Di Capua è preoccupato per gli abitanti di Sant’Andrea di Rovereto che restano isolati dal centro cittadino. Per raggiungerlo dovranno sopportare grandi disagi. Dovranno, infatti, raggiungere Rapallo e poi imboccando l’A-12, unica strada di collegamento tra il Tigullio occidentale e quello orientale, raggiungere Chiavari. Stessa strada, in senso contrario, per fare ritorno a casa.

Il sindaco che nella prima mattinata si è confrontato con l’assessore regionale alla Protezione civile Raul Giacomo Giampedrone per i problemi tecnici, pensa ora di chiedere ad Autostrade l’esenzione del ticket tra Rapallo e Chiavari; almeno per i suoi concittadini.

Marco Di Capua