Chiavari: il muro crollato è del Torriglia; subito i lavori (9)

La frana ha strappato i cavi di acciaio e le reti precedentemente ancorati alla collina per trattenere il materiale. In mattinata c’è stato un incontro tra i tecnici dell’Anas, il sindaco Marco Di Capua; presenti il comandante della polizia municipale e un membro del consiglio d’amministrazione della Fondazione Torriglia proprietaria del muro alto dieci metri crollato.

Il sindaco spiega: “Ho parlato ancora con l’assessore regionale Giacono Giampedrone. Anas è disponibile ad iniziare subito i lavori. Il fronte è molto ampio. Ci saranno quaranta camion di materiale da eliminare dalla carreggiata; ho individuato due aree più vicine rispetto alla colmata: una a levante del tunnel, l’altra nel curvone in prossimità del confine di Zoagli. In tal modo si accelerano i tempi. Successivamente con un ‘ragno’ meccanico si dovrà creare una rampa. A quel punto interverranno i rocciatori per bonificare la collina”.

Nessuna previsione sui tempi, che dovrebbero però accorciarsi rispetto alle due settimana di cui si era parlato in un primo momento.