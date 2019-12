Un testimone racconta. “Dapprima sono crollati alcuni sassi. I carabinieri, avvertiti, sono arrivati sul posto e, temendo ciò che si è poi verificato, hanno bloccato il traffico. Hanno così evitato che la frana investisse qualche auto in transito. Ad essere ferita una donna che proveniva in auto da Rapallo e che non si è resa conto nel buio, all’uscita, che la strada era bloccata”.