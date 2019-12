Chiavari: frana, iniziati i lavori di sgombro del materiale (15)

Iniziati i lavori di rimozione del materiale dalla carreggiata. Il sindaco di Chiavari Marco di Capua, ha firmato l’ordinanza in cui vieta il transito sulla via Aurelia nel punto in cui si è verificata la frana, vieta il transito lungo la pedonale Le Grazie-Preli; autorizza l’Anas ad eseguire i lavori necessari, compreso il disgaggio di materiale pericolante e il taglio di alberi ed indica i tre punti dove può essere stoccato il materiale da sgombrare, in attesa degli esami Arpal e del successivo conferimento in discarica. Domani mattina nuovo esame dei tecnici Anas, ma sembra che il materiale a rischio crollo sia il doppio rispetto alla massa già caduta.

Il sindaco chiarisce anche che la frana è avvenuta alle 5.52 (la telefonata fattagli alle 3.22 si riferiva ad altra faccenda relativa alla protezione civile) e pertanto l’incidente successivamente verificatosi non poteva essere evitato.

Domani mattina alle 10.30 in Comune a Chiavari, incontro con l’assessore regionale Raul Giacomo Giamperdrone con il sindaco di Chiavari Marco di Capua, di Rapallo Carlo Bagnasco, e il commissario prefettizio di Zoagli Ornella Sansalone.

Intanto, e questa è la notoizia positiva, lo sgombro della carreggiata è iniziato.