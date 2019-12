Chiavari: frana e incidente, l’intervento dei pompieri (7)

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sulla strada Aurelia, fra Zoagli e Chiavari, per un incidente stradale a seguito di una frana.

Una ampia porzione di collina era crollata andando a occludere più di mezza carreggiata allo sbocco della galleria delle Grazie. Una signora che sopraggiungeva con l’auto, probabilmente a causa del buio, non ha visto i detriti e vi ha impattato. I vigili del fuoco hanno liberato la signora dall’auto incidentata e l’hanno consegnata alle cure del 118. Sul posto i carabinieri, la strada statale risulta chiusa al traffico. La frana risulta ancora instabile, con materiale in evidente movimento.