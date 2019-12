Chiavari: due settimane per riaprire il transito sull’Aurelia (4)

Ci vorranno almeno due settimane per riaprire il transito sulla via Aurelia in località Le Grazie dove stanotte una frana ha invaso la carreggiata.

Il sindaco Marco Di Capua spiega: “Stamattina firmerò un’ordinanza per stabilire dove stoccare il materiale franato e indicherò l’area della ‘colmata’ che è l’unica di cui disponiamo. Quanto alla frana il problema è mettere in sicurezza la colina. Arriveranno i rocciatori, gli stessi che hanno bonificato la parete di Bacezza. Poi sarà Anas a decidere come consolidare la parete ed evitare si ripetano episodi analoghi. Io sono stato avvertito che si era verificata la frana alle 3.22”.

Purtroppo la frana è avvenuta alla vigilia delle feste di Natale e questo non aiuta certo un veloce ripristino della velocità”.