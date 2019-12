Chiavari: bus, sì alla linea Rapallo-Zoagli-Sant’Andrea di Rovereto (16)

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua ha contattato l’Atp per chiedere di attivare la linea bus Sant’Andrea di Rovereto, frazione di Chiavari – Zoagli – Rapallo. “Ho ricevuto rassicurazioni in questo senso – spiega Di Capua – Ciò eliminerà almeno in parte i disagi degli abitanti di Sant’Andrea di Rovereto; una volta a Rapallo, potranno raggiungere il centro di Chiavari, e viceversa, sulla linea Atp che collega le due città transitando sull’A-12”.

Intanto domani mattina il Tg 3 Liguria delle 7.30, effettuerà un collegamento in diretta dalla collina delle Grazie.