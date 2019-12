Chiavari: “Autostrada, sì al tratto gratuito” (14)

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

A seguito della chiusura della statale Aurelia all’altezza della galleria delle Grazie nei pressi di Zoagli, e ai conseguenti problemi legati alla viabilità della zona, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti si è messo immediatamente in contatto con l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, con il quale ha concordato sulla necessità di escludere dal pedaggio il tratto della A12 compreso tra i caselli di Rapallo e Chiavari per il tempo in cui il collegamento che era garantito dalla statale resterà interrotto. “L’apertura avverrà il più presto possibile – precisa Toti – domani verranno definite le modalità operative”..