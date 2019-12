Chiavari: “Art’è Natale” grande successo di pubblico

“Art’è Natale”, la collettiva di pittori allestita da Adriano Migliaro nell’Oratorio dei Cappuccini in via Raggio, nel cuore del centro storico di Chiavari, sta riscuotendo grande successo come dimostra il continuo afflusso di visitatori.

Oltre alle opere dei 22 artisti presenti, ad attirare il pubblico è il presepe di Franco Bagnasco, artista celebrato dallo stesso Vittorio Sgarbi, dalle cui statuine traspare una grande dolcezza e speranza. a visitare la mostra, ieri, anche l’onorevole Roberto Bagnasco figlio di Franco.

L’allestimento resterà aperto fino al 31 dicembre, tutti i giorni, con orario 16-19 e nei prefestivi e festivi anche dalle 10 alle 12. Ingresso libero.

A corredo anche un catalogo.

Giovedì 27 dicembre, alle 17, performance di Francesco Bencini con swing e melodie.

Questi gli artisti che espongono: Manuela Alfieri, Pietro Burzi, Maura Canepa, Andrea Copello, Roberto Curotto, Michele De Robertis, Samuele Di Felice, Antonio Manfreda, Mauro Mazza, Adriano Migliaro, Ugo Molgani, Mario Moronti, Ugo Rocca, Valeria Rossi, Maria Cristina Rumi, Monica Serra, Giancarlo Taggiasco, Antonella Tiozzo, Andrew Tosh, Giuseppe Trielli, Bibi Vaccarezza, Huynh Van Hoang.