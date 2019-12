Casarza: qualcuno ha chiesto aiuto a Gabriele Volpi?

A volte si può sognare. O credere nei sogni. Gabriele Volpi, l’imprenditore patron della Pro Recco e dello Spezia Calcio, da ragazzo aveva lavorato alla Iml di Casarza che aveva sede nella sua Recco, nei terreni che lo stesso Volpi ha voluto compare e tutt’ora in attesa di realizzarvi una piscina, un palazzetto dello Sport , negozi, abitazioni, box, giardini.

Volpi da ragazzo aveva giocato anche nella Pro Recco pallanuoto e l’ha voluta fare grande e (quasi) invincibile.

Qualche politico illuminato si è rivolto all’imprevedibile Volpi per chiedergli un aiuto per rimettere in sesto la Iml? Volpi è buon amico di Giovanni Toti. Qualcuno ha chiesto a Toti di sensibilizzare Volpi al problema? A volte anche i santi protettori facevano miracoli.