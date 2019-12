Teatro Pubblico Ligure: le novità del 2020

Dall’ufficio stampa del Teatro Pubblico Ligure riceviamo e pubblichiamo

Teatro Pubblico Ligure, fondato e diretto da Sergio Maifredi, si affaccia al 2020 con molteplici novità. Di seguito una breve descrizione dei programmi in arrivo con il nuovo anno. Tanti auguri a tutti!

PAOLO ROSSI ALLA VILLA MEDICEA DI QUARRATA (PISTOIA), 15 gennaio 2020

Paolo Rossi porta “La maga Circe”, canto X di “Odissea un racconto mediterraneo”, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi, nella Villa Medicea di Quarrata, in provincia di Pistoia. Il luogo è unico, tanto da essere iscritto nella Lista del Patrimonio Unesco. Non a caso il nome della villa è “La magia”. TPL per sua vocazione unisce teatro e luoghi d’arte, per valorizzare il territorio attraverso l’arte dal vivo.

Paolo Rossi (@Giovanna Cavallo)

ODIFREDDI E “LA MATEMATICA DEGLI INDIANI”, prima nazionale a Sori (Ge) il 23 gennaio 2020, al Carcano di Milano il 27 gennaio 2020

E’ il nuovo spettacolo di Piergiorgio Odifreddi, prodotto da TPL in collaborazione con Corvino Edizioni, seconda tappa di progetto firmato da Sergio Maifredi e Odifreddi, destinato alla divulgazione della matematica. Dopo “La matematica dei Greci”, si sposta l’attenzione al mondo dell’India antica, dove verso la seconda metà del primo millennio fu inventato lo zero, concetto aritmetico rivoluzionario.

Piergiorgio Odifreddi (@Giovanna Cavallo)

IL MIO TEATRO È LA CITTÀ – Convegno, 29 febbraio – 1 marzo 2020 a Sori e Camogli (Ge)

Il direttore del Teatro Gorki di Berlino Jens Hillje, il fondatore dei Rimini Protokoll Stefan Kaegi, il fondatore di Teatro Pubblico Ligure Sergio Maifredi, lo scrittore Gian Luca Favetto, coordinati da Andrea Porcheddu, si incontrano per capire come mai tutti loro, in modo autonomo e in luoghi diversi, hanno reso il pubblico protagonista dei propri spettacoli. A cosa serve il teatro oggi e dove sta andando?

“LA RISATA NOBILE” CON TULLIO SOLENGHI – Teatro Nazionale di Genova, 17-21 marzo 2020

Il nuovo spettacolo di Solenghi, prodotto da TPL. Grande letteratura da ridere: lo sguardo comico sul mondo da Aristofane ad Achille Campanile, passando per l’umorismo di Vaime, Benni, Villaggio, Perché la risata è una rivoluzione senza effetti collaterali. Il suo potere eversivo l’ha resa ostica ai potenti. Sentiamo il bisogno di restituirle la dignità che merita.

Tullio Solenghi

ATLANTE DEL GRAN KAN, “LA STRADA” – Sori (Ge), 12-13-19-20 giugno 2020

Il progetto ideato da Sergio Maifredi con Gian Luca Favetto drammaturgo, mette al centro le persone e la loro storia. Tutte insieme costituiscono le biografie di una città, che si manifesta nel loro racconto. Dopo Enna e Tirana, l’Atlante torna a Sori per mettersi in cammino sulla strada asfaltata che negli anni Sessanta ha unito tutte le sue frazioni, dai monti al mare, cambiando per sempre la vita di chi ci vive. Ognuno dei cittadini protagonisti descriverà come questo è avvenuto. Il progetto è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo attraverso il bando Open Lab.

ESOPO OPERA ROCK – Teatro Sociale di Camogli (Ge), 1 marzo 2020

Torna in scena in Liguria, dov’è nato nel 1998, uno spettacolo long seller in scena da oltre vent’anni. Destinato ai ragazzi ma adatto a tutti, comprende dodici favole raccontate attraverso la musica di Bruno Coli e il canto sui testi di Stefano Curina. Scene di Paola Ratto, coreografie di Alessandra Manari, regia di Sergio Maifredi. Un classico senza tempo.

CAPITANI CORAGGIOSI – Teatro Sociale di Camogli (Ge), gennaio – aprile 2020

In un paese affacciato sul mare, patria di naviganti alle cui assenze deve il suo nome, parte il progetto “Capitani coraggiosi”, ideato da Sergio Maifredi con il patrocinio dell’Accademia italiana della Marina Mercantile e in collaborazione con l’Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli. Lo scrittore e giornalista Gian Luca Favetto conduce un viaggio nella grande letteratura del mare, dall’Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson a La vera storia del pirata Long John Silver di Björn Larsson (da lui stesso presentata), Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, Moby Dick di Hermann Melville.