A Sestri Levante, i carabinieri, dopo una denuncia sporta da un 42 enne abitante in città, a conclusione degli accertamenti effettuati, hanno identificato e poi deferito in stato di libertà per “truffa” un 45 enne abitante a Brescia, gravato da pregiudizi di polizia, poiché, mediante vari artifizi e raggiri vari, induceva la vittima in errore, facendosi accreditare la somma oltre 1.000 euro, sulla carta postepay, intestata al deferito.